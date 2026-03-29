Italia convocará al embajador de Israel por impedir celebrar misa en el Santo Sepulcro

Tajani explicó que pedirá explicaciones al embajador por haber impedido el acceso y expresó su solidaridad al cardenal italiano, Patriarca de la Iglesia católica en Jerusalén, y a Ielpo, custodio de Tierra Santa.

"Es inaceptable haberles impedido entrar en la Iglesia del Santo Sepulcro. Por primera vez la policía israelí ha negado a los líderes de la Iglesia católica la posibilidad de celebrar la Misa del Domingo de Ramos en uno de los lugares más sagrados para millones de fieles del mundo", escribió Tajani en X.

El jefe de la diplomacia italiana también adelantó que instó al embajador italiano en Tel Aviv a expresar "la protesta del Gobierno y expresar la posición italiana de protección, en cualquier circunstancia, de la liberta de religión".

El Gobierno también en una nota consideró este hecho "una ofensa" no sólo para los creyentes sino para toda comunidad que reconozca la libertad religiosa.

"El Santo Sepulcro de Jerusalén es un lugar sagrado para la cristiandad y, como tal, debe preservarse y protegerse para la celebración de los ritos sagrados", expresó el Gobierno italiano en un comunicado.

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Y añadió que "impedir la entrada al Patriarca de Jerusalén y al Custodio de Tierra Santa, además en una solemnidad fundamental para la fe como es el Domingo de Ramos, constituye una ofensa no solo para los creyentes, sino para toda comunidad que reconozca la libertad religiosa".

"Por primera vez en siglos, se impidió a los jefes de la Iglesia celebrar la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro", informó en una nota el Patriarcado Latino de Jerusalén.

La situación se produce en medio de la guerra de Israel y Estados Unidos con Irán, por la que las autoridades israelíes mantienen clausurados los lugares santos de la Ciudad Vieja de Jerusalén (el complejo de la Mezquita de Al Aqsa, el Muro de las Lamentaciones y el Santo Sepulcro).

Ademas, también en este contexto se suspendió la tradicional procesión del Domingo de Ramos desde el Monte de los Olivos, ante la limitación por Israel de las reuniones en el país a menos de 50 personas.

"Este incidente constituye un grave precedente y supone un desprecio hacia la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que, durante esta semana, tienen la mirada puesta en Jerusalén", continúa el comunicado difundido por el Patriarcado Latino.