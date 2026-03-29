Keiko Fujimori se mantiene primera en intención de voto, tras primera ronda de debates

El sondeo de la empresa Ipsos, publicado por el diario Perú.21, reveló que Fujimori, hija y heredera política del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) se desmarcó del empate técnico que mantenía con López Aliaga, quien ha mostrado una caída de dos puntos porcentuales después de su participación en el debate de los 35 candidatos en carrera.

Fujimori conserva las preferencias en el oriente del país (18 %), así como en Lima (16 %), en tanto que el ultraconservador López Aliaga también tiene su bolsón electoral en la capital peruana (15 %) y en la selva oriental (10 %) y en el centro de la nación (8 %).

La encuesta nacional mostró que Álvarez, del partido País para Todos, logró remontar tras el debate presidencial y subió dos puntos porcentuales a 7 %, que lo ubica tercero, y también se desmarca de un bloque que compartía con el izquierdista Alfonso López Chau y el exministro Jorge Nieto del partido del Buen Gobierno.

En el último sondeo de Ipsos, Nieto figura cuarto en intención de voto, con 5 %, en tanto que López Chau descendió a 4 %, junto con el también izquierdista Roberto Sánchez de Juntos por el Perú que tiene el mismo porcentaje.

Algunos de los postulantes que empezaron a subir en las preferencias tras el debate, fueron el excongresista Fernando Olivera del partido Frente de la Esperanza y la exministra Marisol Pérez Tello de Primero la Gente, ambos con 2 % de intención de voto, después de una celebraba participación en el debate por su actitud confrontacional, en el primero, y de planteamiento de ideas, en la segunda.

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No obstante, la encuesta confirmó el alto porcentaje de electorado que votará blanco o viciado que es de 21 %, especialmente en el norte (27 %) y centro (26 %) del país, en tanto que un 13 % sigue indeciso de su voto.

El estudio de Ipsos se aplicó a una muestra de 1.212 personas entre los días 26 y 27 de marzo, con un nivel de confianza de 95 % y un margen de error de 2,8 %.

Alrededor de 27 millones de peruanos están llamados a votar el 12 de abril por presidente y dos vicepresidentes para el periodo 2026-2031, así como a los representantes del Senado, de la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

Sin embargo, es altamente probable que la elección presidencial se defina en una segunda vuelta el 7 de junio próximo.