La Iglesia mexicana rechaza la prohibición de la misa del Domingo de Ramos en Jerusalén

En un comunicado, difundido en redes sociales, el Episcopado mexicano señaló este impedimento como un “hecho que hiere la libertad religiosa y la sensibilidad de millones de fieles en el mundo en el inicio de la Semana Santa”.

“No unimos al llamado urgente de detener la violencia, rechazar el uso de la religión como justificación del conflicto y reconocer en todo ser humano a un hermano”, destacó el documento en comunión con el Patriarcado Latino de Jerusalén, la Custodia de Tierra Santa y el papa León XIV.

Y citó las palabras del sumo pontífice: “la violencia solo engendra más violencia”, y agregó que “el camino para la paz pasa por la misericordia, el respeto y el reconocimiento del otro”.

Además acentuó que desde México se “trabaja activamente por la construcción de la paz, el diálogo y la reconciliación”, por ende, “lo que ocurre en Jerusalén no nos es ajeno: nos recuerda que la fe, la dignidad humana y la libertad religiosa deben ser siempre protegidas y promovidas”.

La Iglesia mexicana también se unió en la súplica para que cesen los enfrentamientos en Oriente Medio e insistió en el respeto a la libertad religiosa y se “atienda con caridad a quienes sufren las consecuencias de la guerra”.

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El posicionamiento, firmado por los obispos mexicanos Ramón Castro y Héctor M. Pérez se da luego de que la Policía israelí impidió el paso al cardenal Pierbattista Pizzaballa y al custodio de Tierra Santa, el padre Francesco Ielpo, a la iglesia del Santo Sepulcro para celebrar la misa del Domingo de Ramos en Jerusalén.

“Por primera vez, en siglos, a los jefes de la iglesia se les impidió celebrar la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro”, recogió el comunicado del Patriarcado Latino de Jerusalén.

“Ambos fueron detenidos en el trayecto, mientras avanzaban de forma privada y sin ninguna característica de procesión o acto ceremonial, y se les obligó a regresar”, declaró sobre este hecho que calificó como “grave precedente” y “falta de consideración” ante los millones de fieles en esta Semana Santa.

También destacó que impedir la entrada al cardenal y al custodio, quienes tienen la más alta responsabilidad eclesiástica sobre la Iglesia católica y los Santos Lugares, “constituye una medida manifiestamente irrazonable y gravemente desproporcionada”.

La situación se produce en medio de la guerra de Israel y Estados Unidos con Irán, por la que las autoridades israelíes mantienen clausurados los lugares santos de la Ciudad Vieja de Jerusalén (el complejo de la Mezquita de Al Aqsa, el Muro de las Lamentaciones y el Santo Sepulcro).