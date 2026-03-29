La UA y la UE piden diálogo para resolver la tensión entre el Gobierno somalí y una región

En un comunicado, el presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, subrayó que las diferencias entre el Gobierno federal y los estados miembros de país "deben abordarse mediante el diálogo" y enfatizó "la importancia de la unidad y la cooperación".

Youssouf expresó su "preocupación por el aumento de las tensiones y su posible impacto en la estabilidad, la seguridad, la unidad y la situación humanitaria de Somalia"; e instó a las partes a ejercer la "máxima moderación" y evitar acciones que provoquen una escalada.

La UA reafirmó su "pleno apoyo" a los esfuerzos de paz, estabilidad y construcción del Estado de Somalia, y se declaró "dispuesta a respaldar el diálogo y la reconciliación".

Por su parte, la embajadora de la UE en Somalia, Francesca Di Mauro, afirmó en la red social X que la Unión Europea "sigue de cerca los acontecimientos en el Estado del Suroeste".

Di Mauro enfatizó "la importancia del diálogo inclusivo para resolver los asuntos pacíficamente".

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El Estado del Sudoeste ha acusado al Gobierno federal de intensificar las acciones militares en la región y ha avisado de que esa escalada puede empujar al país hacia un conflicto.

El Gobierno federal rechazó la semana pasada la decisión de las autoridades del Estado del Suroeste de suspender sus relaciones con Mogadiscio, en medio de desacuerdos políticos con la Administración central.

El presidente de la región, Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen, fue reelegido este sábado en una votación para un segundo mandato pese al rechazo frontal del Gobierno somalí, lo que amenaza con agravar la crisis.

El contencioso ocurre mientras Somalia combate al grupo terrorista Al Shabab, que controla zonas rurales del centro y el sur, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.