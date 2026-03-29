La Unión Africana lamenta la muerte del expresidente argelino Liamine Zeroual

En un comunicado, Youssouf expresó su "profundo pesar" por el fallecimiento de Zeroual y trasladó sus "más sentidas condolencias" al Gobierno y al pueblo de Argelia, así como a la familia del difunto.

El presidente de la Comisión calificó al exmandatario como "un estadista firme cuya vida estuvo marcada por el sacrificio, la dignidad y un compromiso inquebrantable con la soberanía y la unidad de Argelia".

El liderazgo de Zeroual durante un "período crítico" de la historia de Argelia "reflejó valentía, moderación y un profundo sentido de responsabilidad hacia su pueblo y su nación", subrayó.

Youssouf recordó, además, la dedicación del difunto a la paz, la estabilidad y la reconciliación nacional, "valores que resuenan profundamente con la visión de la Unión de una África integrada, próspera y pacífica".

Antiguo militar, Zeroual dirigió su país entre 1994 y 1999 como sexto presidente de Argelia, en un periodo marcado por la guerra civil (1992-2002) y las primeras elecciones presidenciales multipartidistas en 1995, en las que obtuvo la victoria.