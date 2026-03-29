Las fuerzas de EEUU y milicias iraquíes intercambian ataques en diferentes puntos de Irak

La agrupación de milicias progubernamental iraquí Fuerzas de Movilización Popular (FMP), que cuenta con grupos aliados de Irán que actúan al margen del Gobierno de Irak, dijo en un comunicado que sus posiciones en la provincia septentrional de Nínive fueron objeto de "un ataque traicionero israelí-estadounidense".

Según el grupo, se realizaron tres bombardeos aéreos contra los cuarteles generales en esa provincia de la 14ª Brigada de las FMP, que está formada por la milicia aliada de Irán Kataib Sayid al Shuhada, sin aportar información sobre víctimas mortales.

Por su parte, un coronel del Ministerio de Interior iraquí dijo a EFE bajo condición de anonimato que la mañana de este domingo las defensas antiaéreas derribaron dos drones que tenían como objetivo un punto militar con presencia estadounidense cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, un ataque que no ha sido reivindicado.

Asimismo, otro dron se estrelló por la mañana en el céntrico barrio capitalino de Karrada, sin provocar heridos, mientras que anoche, la embajada de Estados Unidos en Bagdad fue atacada por un dron que fue interceptado por el sistema antiaéreo C-RAM instalado en la propia legación diplomática, de acuerdo con la misma fuente.

Las hostilidades se han intensificado en Irak en los últimos días, después de que la noche del sábado otro cuartel general de las FMP en la provincia septentrional de Kirkuk fuera bombardeado por las fuerzas estadounidenses, de acuerdo con la agrupación armada, que afirmó que el ataque provocó la muerte de tres de sus combatientes.

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Además, dos policías también murieron el sábado en una "agresión sionista-estadounidense en un atroz ataque contra un puesto de control" en Mosul, también en el norte de Irak, informó ayer el Ministerio de Interior iraquí en un comunicado, donde añadió que otros cinco efectivos resultaron heridos en la misma acción.

"Atacar a estos héroes en el corazón de Mosul, mientras velaban incansablemente por la seguridad de los ciudadanos, es prueba de la depravación de una agresión que no distingue entre el deber de seguridad y la misión humanitaria", denunció el departamento.

Varias milicias proiraníes integradas en las FMP, como la poderosa Kataib Hizbulá, han atacado con drones y cohetes posiciones militares y diplomáticas de Estados Unidos en Irak en respuesta a la guerra en Irán, mientras que Washington ha respondido con oleadas de bombardeos contra posiciones de la agrupación armada.