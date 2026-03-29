Los apagones dejarán sin corriente este domingo hasta el 57 % de Cuba simultáneamente

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, pero el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU desde enero ha elevado los cortes de electricidad en la isla, paralizando casi por completo la economía y disparando el malestar social con protestas en distintos puntos de la isla.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario "pico" de esta jornada disponer de una capacidad de generación de 1.360 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.100 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.740 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.770 MW.

En el último año y medio Cuba ha registrado siete desconexiones totales del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), las dos últimas la semana pasada.

Los cortes diarios cuando no hay averías superan las 20 horas diarias en amplias regiones del país y las 15 en algunos puntos de La Habana.

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Actualmente ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (esta fuente es responsable del 40 % del mix energético).

Estas afectaciones no están ligadas al bloqueo petrolero de EE.UU. (porque emplean en su mayoría petróleo nacional), sino a las condiciones en que operan estas obsoletas infraestructuras, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

De otro 40 % del mix era responsable la llamada generación distribuida (motores de diésel y fueloil), que el Gobierno ha indicado que lleva desde enero completamente parada por la falta de combustible.

Expertos independientes indican que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector y el actual bloqueo de EE.UU. El Gobierno cubano destaca sobre todo el impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de "asfixia energética".

Un informe del centro de investigación estadounidense Cuba Study Group (CSG) publicado este martes señala que el Sistema Energético Nacional (SEN) precisa al menos 6.612 millones de dólares (5.705 millones de euros) solamente para sanear su capacidad de generación eléctrica.

Los apagones lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años, desde el estallido social del 11 de julio de 2021 a las reportadas en las últimas semanas en La Habana y Morón (centro).