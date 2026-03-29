Los socialdemócratas canadienses eligen al intelectual Avi Lewis como su nuevo líder

Lewis se hizo con el liderazgo de los socialdemócratas canadienses al obtener el 56 % de los votos emitidos en la convención del NPD que se celebró este fin de semana en la ciudad de Winnipeg, en el oeste del país.

Avi Lewis es un periodista, documentalista y activista de 58 años, conocido por sus posiciones progresistas en política internacional.

En los últimos años ha destacado por su firme apoyo a la causa palestina y sus críticas a la política de Israel, abogando por sanciones contra el país.

Es hijo de dos figuras destacadas del panorama intelectual canadiense. Su padre es Stephen Lewis, exlíder del Nuevo Partido Democrático en la provincia de Ontario, exembajador de Canadá ante las Naciones Unidas y reconocido activista en temas de desarrollo y salud global.

Su madre es la escritora y periodista británico-canadiense Michele Landsberg, una influyente columnista feminista. Lewis está casado desde 1998.

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Tras conocerse el resultado de la votación, el primer ministro canadiense, el liberal Mark Carney, felicitó a Lewis en un mensaje en sus redes sociales.

"Como primer ministro, siempre adopto un planteamiento cooperativo sobre cómo construir una Canadá más fuerte y espero hablar sobre cómo podemos trabajar juntos para seguir produciendo resultados para los canadienses", añadió Carney.

En declaraciones a la radiotelevisión pública canadiense, CBC, Lewis reconoció que su primera labor como nuevo líder del NPD es reconstruir el partido.

"Tenemos que hacer una gran tarea de reconstrucción", afirmó el nuevo líder socialdemócrata, que no es diputado y tendrá que conseguir un escaño para estar presente en el Parlamento.

Tradicionalmente, cuando el líder de uno de los partidos políticos con representación parlamentaria no tiene escaño, uno de sus diputados renuncia para que el primer ministro canadiense convoque una elección parcial en la circunscripción elegida.

Lewis declaró que en estos momentos no tiene una fecha para la celebración de la elección porque lo más importante es la recuperación del NPD.

En las últimas elecciones generales canadienses, celebradas el 28 de abril de 2025, el NPD obtuvo solo siete diputados, 17 menos que en la anterior votación.

El entonces líder del partido, Jagmeet Singh, que estaba al frente de los socialdemócratas desde 2017, presentó su dimisión ante los malos resultados.

A principios de marzo, uno de los siete diputados del NPD, Lori Idlout, abandonó el partido para unirse a los liberales de Carney, que ahora cuentan con 170 de los 343 escaños de la Cámara Baja del Parlamento.

Además, tres escaños están vacantes, por lo que Carney tiene que convocar en los próximos meses elecciones parciales en sus circunscripciones para reemplazarlos, lo que podría otorgar al Partido Liberal la mayoría absoluta en la Cámara Baja.