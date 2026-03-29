Ministro israelí a Sánchez: "Nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel"

"Cuando un misil iraní impactó cerca de la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén,@sanchezcastejon no dijo nada", escribió en español Saar en un mensaje en su cuenta de X en la que adjunta una fotografía de un fragmento de misil iraní interceptado que cayó la semana pasada cerca del Santo Sepulcro.

Y prosigue: "Sánchez, que ni siquiera desea a los ciudadanos españoles "Feliz Navidad", nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel".

El titular de Exteriores insistió en que "Israel está comprometido con la libertad de religión y de culto, y seguirá defendiéndola, a diferencia del régimen iraní, que apoya públicamente a Sánchez".

Sánchez horas antes condenó en un mensaje en su cuenta de X que los agentes de la policía israelí impidieran este domingo a Pizaballa llegar al Santo Sepulcro para oficiar la misa del Domingo de Ramos, y lo tildó de "ataque injustificado a la libertad religiosa".

"Netanyahu ha impedido a los católicos celebrar el domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén. Sin explicación alguna. Sin razones ni motivos", se quejó Sánchez.