Omán investiga el ataque con drones contra su puerto que ningún actor ha reivindicado

"Ninguna parte se ha atribuido la responsabilidad de los ataques traicioneros y cobardes que recientemente tuvieron como objetivo al Sultanato de Omán, y las autoridades competentes siguen investigando su verdadero origen y motivos", dijo Exteriores omaní en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

Tras condenar la guerra en Oriente Medio y "los ataques militares contra cualquier país de la región", afirmó que el país "mantiene su firme compromiso con sus principios basados en la práctica de una política de neutralidad activa y el llamamiento al establecimiento de la paz".

Asimismo, instó a las partes en conflicto -sin mencionar a Irán, Estados Unidos e Israel- a retomar "el diálogo y la diplomacia para abordar las causas profundas de los problemas y las razones del conflicto actual en la región".

El comunicado fue emitido un día después de que el puerto de Salalah fuera atacado por dos drones, que provocaron daños menores a una de las grúas y causaron heridas leves a un trabajador extranjero, según una fuente de seguridad no identificada por la agencia de noticias oficial omaní ONA.

La empresa de transporte marítimo danesa Maersk dijo ayer en un comunicado que el puerto de Salalah fue evacuado "de inmediato y las operaciones en todas las instalaciones se suspendieron temporalmente", mientras confirmó que su tripulación y sus buques de carga están a salvo.

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La empresa estimó que las operaciones en la instalación -uno de los nodos logísticos más importantes de la región al conectar el mar Arábigo con rutas marítimas de Europa, África y Asia- permanecerán suspendidas durante unas 48 horas, es decir, hasta mañana.

La acción se produjo en el mismo día en el que la Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber atacado un buque de apoyo militar de Estados Unidos a "una distancia considerable" del puerto de Salalah.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha derivado en ataques iraníes contra objetivos militares y estratégicos en distintos países aliados de Washington en Oriente Medio.