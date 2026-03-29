OMC no logra acuerdo para extender moratoria de aranceles a transmisiones digitales

El objetivo estadounidense chocó con la oposición de Brasil, que planteó una extensión de cuatro años, pero con una revisión a mitad de este periodo, lo que en la práctica significaba mantener una situación similar a la que rige desde 1998, con extensiones cada dos años.

En sus palabras de cierre de la Conferencia Ministerial durante la madrugada, la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, aseguró a la prensa que se estuvo muy cerca de llegar a un entendimiento. "Aunque nos esforzamos mucho, nos faltó tiempo", dijo.

La moratoria en cuestión afecta bienes o servicios producidos, distribuidos o comercializados por medios digitales, como libros electrónicos, música, videos, películas, juegos de video, así como servicios financieros, servicios de datos, publicidad, cursos y muchos otros.

Al inicio de la Conferencia de la OMC, numerosos países en desarrollo eran reacios a una extensión indefinida de la moratoria porque ello les hubiera quitado cualquier margen de maniobra para obtener en el futuro ingresos fiscales por este concepto.

Okonjo-Iweala indicó que el asunto será retomado en Ginebra, sede de la organización y donde confió que las representaciones de los países puedan, con más tiempo, llegar a un acuerdo.

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Recordó que, frente al bloqueo en uno o más temas centrales de las negociaciones, algunas conferencias ministeriales pasadas se habían prolongado (en algún caso hasta dos días), pero explicó que en esta ocasión la difícil situación internacional y en particular la guerra en Oriente Medio -con sus consecuencias en el aumento del precio de la energía- hacía que muchos ministros necesitasen volver a sus países.

Sobre la posibilidad de que este fracaso implique la imposición de nuevos aranceles a las transmisiones electrónicas, la directora general reconoció que en teoría dentro de dos días se podrían imponer estos impuestos aduaneros, pero aclaró que en la práctica los países necesitan tiempo para implementar un cambio de este tipo y confió que, entre tanto, los países se entiendan al respecto.

Otro punto central de la agenda que los ministros habían acordado discutir en Yaundé era una hoja de ruta para la reforma de la OMC, entre otras cosas en lo relativo al consenso, que es la única manera en la que está previsto que se tomen las decisiones, pero en este asunto tampoco hubo entendimiento.

Numerosos países, en particular las economías avanzadas, consideran que el consenso ha paralizado en la práctica el mandato de negociar acuerdos comerciales de la organización y que deben encontrarse fórmulas que ofrezcan mayor flexibilidad.

Los ministros no pudieran acordar un documento que trazara los elementos de tal reforma.

El conjunto de los 166 países miembros de la OMC tampoco consiguió que un acuerdo para facilitar las inversiones para el desarrollo -del que forman parte 129 países que representan el 70 % del comercio mundial- entrara en el marco jurídico de la organización, esta vez por una firma oposición de la India.