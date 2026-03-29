Parlamento israelí podría aprobar esta semana la ley de pena de muerte para "terroristas"

El pleno de la Knéset aprobó en noviembre de 2025 en primera lectura el proyecto de ley, promovido por el partido Poder Judío del ministro ultraderechista Itamar Ben Gvir, y pasó el último debate en comisión parlamentaria hace unos días, con lo que se espera que esta semana se incluya en la agenda del plenario, que se celebra a partir de este lunes.

Según el diario Haaretz, la votación ocurrirá coincidiendo con la aprobación del presupuesto general de 2026 in extremis -dos días antes de la conclusión del plazo que tiene la Knéset para aprobarlo o disolverse-, tras tensiones entre los socios del gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Según explicó a EFE la abogada Miriam Azem, coordinadora del centro legal palestino Adalah, de aprobarse el texto negociado en comisión la ley se aplicaría de manera diferente a los palestinos en Cisjordania ocupada, que están sometidos a la ley militar israelí, que a los ciudadanos israelíes -incluyendo colonos-, a los que se aplica la ley penal ordinaria.

En el caso de la ley militar para palestinos, la corte marcial tendría que imponer la pena de muerte de forma obligatoria -salvo raras excepciones no definidas- a las personas acusadas de asesinato bajo lo que Israel considera un acto de terrorismo.

En la práctica, las autoridades israelíes utilizan la calificación de 'terrorista' para referirse a palestinos que atacan a sus soldados o a los colonos que residen ilegalmente en Cisjordania, además de a aquellos que perpetran auténticos atentados en territorio israelí.

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Si se trata de un asesinato cometido en territorio israelí o en Cisjordania por parte de un colono israelí, el tribunal penal civil necesitaría una tercera condición para aplicar la pena de muerte: que el asesinato se cometa en un acto que persiga negar la existencia del Estado de Israel.

"Esto es algo extraordinario en la ley israelí", explica Azem, para quien esta condición permite que la pena de muerte no se aplique a ningún judío israelí.

Si finalmente la ley se debate este lunes, lo que puede no saberse hasta pocos minutos antes del comienzo del pleno a las 16.00 hora local (13.00 GMT), con que coseche más votos a favor que en contra, sin importar el número de parlamentarios presente, saldría aprobada en segunda y tercera lecturas -se votan seguidas-.

Y si saliera adelante el borrador ya discutido en comisión, la ejecución se haría por ahorcamiento y dentro de los 90 días siguientes a la sentencia firme, ocultando la identidad de quienes la efectuarán, indicó la letrada.

Para la abogada, en este proyecto hay "muchos niveles de ilegalidad", imponiendo por ejemplo a un tribunal qué pena debe aplicar.

"Las sentencias de muerte obligatorias son contrarias al derecho a la vida. Al eliminar la discrecionalidad judicial y procesal, impiden que un tribunal considere las circunstancias individuales, incluidos los factores atenuantes, e imponga una sentencia proporcionada que se ajuste al delito", dijeron recientemente expertos de la ONU sobre el proyecto.

Y añadieron que la ley israelí hace "definiciones vagas y excesivamente amplias" de los delitos terroristas, "que pueden incluir conductas que no son genuinamente terroristas".

Según Azem, viola especialmente el derecho internacional: "Los palestinos que son juzgados por tribunales militares son objeto de una sucesión de violaciones de un juicio justo. Así que cualquier ejecución saldría de un procedimiento sin garantías e iría contra la ley internacional", resume.

Para esta letrada, la ley además se creó para que sea "imposible que se imponga a ciudadanos judíos israelíes", lo que la convierte en racista, y además va en contra de la tendencia internacional hacia la abolición de la pena de muerte.

"La pena de muerte no tiene cabida en la justicia moderna", indicó este domingo el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, en cartas enviadas al Gobierno israelí instándole a retirarla.