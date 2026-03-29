Rosalía desembarca en España entre el calvario y el paraíso

Cuando el pasado noviembre se publicó su cuarto disco de estudio, el mundo entero pareció caer rendido a su acercamiento desde el pop a la música clásica. Billboard, Rolling Stone o The Guardian lo colocaron en el podio de lo mejor del año, mientras que Madonna no dudó en calificarla como "una visionaria".

No despertó el mismo entusiasmo su aproximación a una noción muy personal de la espiritualidad, ni entre quienes consideraron que utilizaba la iconografía católica con fines estéticos, ni entre quienes lo consideraban un retroceso a una moralidad que parecía ya superada.

'Lux' concluyó 2025 como el disco en español de mayor éxito entre el público, solo por detrás de 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny.

"El Titanic cabe en un pintalabios, pero yo no quepo en el 'Lux Tour' de Rosalía", ironizaba uno de los miles de comentarios en redes tras la fulgurante venta de su gira en España que, como muchos otros eventos recientes de alta demanda, parecía dejar más frustración que entradas.

No gustó en demasía que eligiera la Semana Santa para su desembarco en Madrid, pero aún menos que las cuatro fechas para actuar en la capital (30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril), así como las cuatro en Barcelona (13, 15, 17 y 18 de abril), se agotaran y dejaran a miles en la cola virtual.

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Salvo por el lanzamiento de los videoclips de 'La perla' y 'Sauvignon Blanc', Rosalía optó por un perfil mediático bajo en los meses siguientes de la salida del disco aunque dio unas pocas entrevistas que le depararon más dolores de cabeza que reconocimientos, en gran parte por su tibieza al manifestarse en torno a cuestiones clave.

"Me rodeo de ideas feministas. No me considero moralmente lo suficientemente perfecta como para considerarme dentro de un ‘ismo’, pero sí me inspiran y me rodeo de ideas feministas", afirmó en la pública española Radio 3, por ejemplo.

Más recientemente se disculpó por otras declaraciones en las que afirmaba ser capaz de separar artista y obra en el caso de Pablo Picasso. "No estoy en paz con lo que dije (...) Pensaba que era un hombre muy tremendo, lo típico que has oído hablar de ello, pero no tenía conciencia de casos reales de maltrato", rectificó en un vídeo en sus redes.

Su conciencia social ya había estado en el punto de mira en verano al no condenar de una manera firme el genocidio en Gaza. "El hecho de no haber usado mi plataforma de forma alineada con el estilo o expectativas ajenas no significa en absoluto que no condene lo que está pasando en Palestina", respondió la artista con un comunicado en el que alegó que "el señalamiento debería direccionarse hacia arriba". En enero y por sorpresa, actuó en el concierto Manifest x Palestina.

El inicio de su gira hace unas semanas requería de otro golpe en la mesa. Lo dio con su aparición en los Brit, donde se llevó el premio a mejor artista internacional y dejó una actuación emblemática junto a Björk con más de 12 millones de reproducciones (frente a los 5 millones de Harry Styles).

"¡Fue increíble, incluso mejor de lo que habíamos soñado!", reconoció la artista tras el estreno en Lyon (Francia) de su espectáculo. Días después, en Milán, forzada por "una intoxicación alimentaria muy grave", canceló su concierto a los pocos minutos de empezar.

La catalana publicó una imagen con la que quiso tranquilizar a sus seguidores. "Me siento mejor. Muchas gracias por todo el amor y la comprensión", escribió Rosalía, que este lunes tiene una oportunidad de abandonar el calvario y volar -como señala el dicho- "de Madrid al cielo".