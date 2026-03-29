Rusia ataca territorio ucraniano con un misil hipersónico Kinzhal y 442 drones

El comunicado precisa que las fuerzas rusas lanzaron el misil Kinzhal desde el espacio aéreo de la región rusa de Riazán, además de 442 drones de ataque Shahed, Gerbera, Italmas y de otros tipos desde las direcciones rusas de Briansk, Kursk, Oriol, Mílerovo y Primorsko-Ajtarsk, y desde Gvardíiske y Chauda, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Alrededor de 300 de los drones lanzados desde las 18.00 horas del sábado (17.00 GMT) y durante la noche eran Shahed, agrega el reporte publicado en Telegram.

Hasta las 09.00 horas (07.00 GMT) del domingo, la defensa antiaérea derribó o neutralizó 380 de esos aparatos no tripulados enemigos, indicó la Fuerza Aérea, que alertó de que el ataque continúa y sigue habiendo varios drones en el espacio aéreo.

En la comunidad de Voskresenska, en la región de Mikoláyiv, diez personas resultaron heridas en el ataque nocturno con drones, entre ellas ocho menores de entre 10 y 16 años y dos mujeres de 40 y 18 años, informó por su parte el jefe de la administración regional, Vitali Kim, en Telegram.

Todos los heridos fueron hospitalizados y a primera hora de esta mañana, la mujer de 40 años y dos niñas de 13 y 15 años se encontraban en estado grave, mientras que el pronóstico de otros seis menores es de gravedad moderada, agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la noche del viernes al sábado, las fuerzas rusas habían atacado una maternidad en la ciudad de Odesa, donde se encontraban 22 recién nacidos.

Por su parte, las Fuerzas de Sistemas No Tripulados informaron de la destrucción el sábado de 1.305 objetivos enemigos, en concreto 375 efectivos, de los cuales 171 fueron "eliminados"; 55 puntos de despegue de drones; un sistema de defensa antiaérea; cuatro tanques; 21 sistemas de artillería; 42 vehículos; 26 motocicletas y 279 aeronaves no tripuladas enemigas.

"En total, a lo largo del mes de marzo (del 1 al 28 de marzo) se destruyeron o neutralizaron 34.022 objetivos, de los cuales 9.590 eran efectivos del enemigo", agrega el comunicado, difundido este domingo en Telegram.