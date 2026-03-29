Zelenski trató con el rey de Jordania una posible colaboración en el ámbito de seguridad

En un mensaje en redes sociales, Zelenski subrayó que "Ucrania está abierta a colaborar en la defensa contra ataques con drones y misiles".

"Por experiencia propia, sabemos que sin un sistema unificado es sencillamente imposible garantizar una protección integral de la población y de las infraestructuras críticas. Nosotros contamos con ese sistema porque ya por quinto año de la guerra a gran escala de Rusia nos hemos visto obligados a defendernos de los constantes ataques rusos, incluidos los llevados a cabo con drones iraníes", recordó.

Agregó que también es muy importante que aquellos a quieren Ucrania ofrece su experiencia puedan ayudar a su vez al país invadido a fortalecerse.

"Agradezco a Su Majestad la reunión y su disposición al diálogo", concluyó.

Zelenski llegó este domingo a Jordania tras haber visitado también Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, haberse reunido con las máximas autoridades de esos países y haber firmado en todos ellos acuerdos de cooperación en materia de seguridad y defensa.

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"Hoy en Jordania. La seguridad es la máxima prioridad, y es importante que todos los socios hagan los esfuerzos necesarios para lograrla. Ucrania está haciendo su parte. Nos esperan reuniones importantes", escribió Zelenski en un breve mensaje en redes sociales a su llegada.

Zelenski, el primer líder de un país occidental en viajar al Golfo Pérsico en medio de la campaña de ataques iraníes a los socios de Estados Unidos en la zona, visitó el viernes Arabia Saudí, donde se reunió con el príncipe heredero y gobernante de facto del país, Mohamed bin Salmán.

El sábado, Zelenski se reunió en Abu Dabi con el presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y posteriormente, en Doha, con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani.

En estos tres países, Ucrania firmó acuerdos de cooperación en los ámbitos de seguridad y defensa.

El presidente ucraniano visitó asimismo en todos ellos a los equipos de expertos que Ucrania ha enviado a estos países de Oriente Medio para ayudarles en la defensa contra los ataques con iraníes con drones.