Al menos 150 personas secuestradas por rebeldes vinculados al Estado Islámico en RD Congo

"Confirmamos estos ataques de las ADF perpetrados aquí en (el territorio de) Mambasa durante la noche del sábado al domingo", dijo a EFE por teléfono el coordinador de la sociedad civil de la provincia de Ituri (donde ocurrieron los hechos), Dieudonné Lossa.

"Las ADF -precisó- secuestraron a más de un centenar de personas (...). Se estima que el número de víctimas asciende a 150", la mayoría de los cuales eran campesinos.

El recuento, sin embargo, es "provisional" y podría aumentar, ya que la búsqueda sigue en algunas de las localidades de la zona, donde residen las víctimas, como los pueblos de Lomalisa, Babungwe y Masoli, según Lossa.

"También hemos sabido que hay fallecidos, pero aún no tenemos la cifra exacta, porque la búsqueda continúa", aseveró este representante de la sociedad civil, al hacer un llamamiento para que el Gobierno del país priorice la seguridad en el este congoleño.

Algunos medios locales cifraron en 388 los civiles secuestrados, citando a un activista de derechos humanos de la zona, pero EFE no pudo confirmar este número.

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EFE intentó contactar con las autoridades de Mambasa para recabar datos sobre los ataques, pero no recibió respuesta.

Las ADF son una milicia de origen ugandés, pero en la actualidad tiene sus bases en las provincias vecinas congoleñas de Kivu del Norte e Ituri, donde perpetran a menudo ataques y aterrorizan a la población.

Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar ataques dentro de su territorio y, en noviembre de 2021, los Ejércitos de Uganda y la RDC empezaron una operación militar conjunta contra el grupo que no ha acabado con los ataques.

Sus objetivos son difusos, más allá de una posible vinculación con el EI, que en ocasiones se atribuye sus acciones.

Aunque los expertos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no hallaron pruebas de un apoyo directo del EI a las ADF, Estados Unidos las identifica desde marzo de 2021 como "una organización terrorista" afiliada al grupo yihadista.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por más de un centenar de grupos rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco).