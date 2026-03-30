Al menos doce muertos en un nuevo ataque de hombres armados en el centro de Nigeria

En un comunicado, el portavoz de la Policía regional de Plateau, Alabo Alfred, informó de que las fuerzas de seguridad recibieron hacia las 20.30 hora local (19.30 GMT) del domingo una llamada de socorro porque se estaban produciendo disparos en la comunidad de Angwan Rukuba, en la localidad de Jos Norte.

"El lamentable ataque (...) se cobró la vida de doce personas: diez hombres y dos mujeres. Esta mañana se han hallado otros dos cadáveres mientras nuestros agentes peinaban la zona boscosa y seguían el rastro de los sospechosos para su posible detención", afirmó el portavoz.

"La Policía y otros cuerpos de seguridad del estado han organizado operaciones conjuntas y están peinando los bosques cercanos para garantizar que los sospechosos sean detenidos o expulsados de la zona", añadió.

El portavoz detalló que los cadáveres de las víctimas mortales han sido llevados a una morgue para que se les practique la autopsia.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

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A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto.