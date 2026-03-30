Al Sisi no ve exagerado que en el barril de crudo alcance 200 dólares por guerra en Irán

"Tendría repercusiones muy graves sobre los precios de la energía, que pueden superar los 200 dólares el barril según los observadores y analistas (...) es algo que no veo exagerado", afirmó Al Sisi en la inauguración de una conferencia en El Cairo sobre la transformación energética.

Advirtió de que la continuidad de la guerra, iniciada el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de este país

con misiles y drones contra el Estado judío y los países del Golfo, aliados de Washington, "generará una crisis de escasez (de suministros) sin precedentes".

Alertó, asimismo, de que "las repercusiones muy graves no serían únicamente por el cierre del (estrecho de) Ormuz (por donde pasa un tercio del suministro de hidrocarburos del mundo) sino también por los ataques (iraníes) contra las instalaciones energéticas y las refinerías" en las naciones árabes productoras, como Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes y Kuwait.

Para el mandatario egipcio ese conflicto bélico "representa dos choques; el de la escasez de los suministros y la subida de los precios", algo que -añadió- "los países ricos podrían absorber, pero sus repercusiones serían muy duras sobre las naciones con economías en vías de desarrollo o frágiles".

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Al Sisi, cuyo país participa en los esfuerzos para consolidar una salida pacífica al conflicto, consideró que éste es el que "más afecta (las economías de) los países de la región y del mundo en los últimos cinco años", tras "la pandemia, la guerra rusa (en Ucrania) y la guerra (israelí en la Franja) de Gaza".

Egipto figura entre los principales países que han sido castigados económicamente por el conflicto bélico en el Golfo y el alza de los precios de la energía.

La libra egipcia cayó más del 10 por ciento frente al dólar desde el inicio del conflicto el 28 de febrero con los ataques EE.UU e Israel contra Irán y la respuesta iraní.

El primer ministro egipcio, Mustafa Madbuli, dijo el sábado que "el coste energético de Egipto antes de la guerra era de 1.200 millones de dólares (mensuales), una cifra que aumentó a 2.500 millones de dólares en marzo debido al conflicto", y que prevé que aumente aún más "dependiendo del alza de los precios" de la energía.