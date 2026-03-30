Aumentan a 1.247 los muertos y a 3.680 los heridos por la ofensiva israelí contra Líbano

El balance total de víctimas se volvió a elevar después de que en las últimas 24 horas perdieran la vida otras nueve personas y 137 más resultaran heridas en diferentes áreas del país, informó este lunes el Centro de Operaciones de Emergencia, parte del Ministerio de Salud Pública del Líbano.

Por otro lado, los ataques que han tenido como objetivo centros sanitarios y vehículos médicos en el último mes dejan ya 52 fallecidos y 128 heridos, con al menos tres ataques deliberados contra personal del sector solo el sábado.

Entre los bombardeos ocurridos este lunes se encuentra uno contra el extrarradio capitalino, que causó al menos un muerto y 17 heridos, entre ellos cuatro niños sirios y una mujer keniana, según un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia.

Desde el pasado 2 de marzo, el Estado judío mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, así como las afueras de Beirut, un nuevo conflicto que ha obligado a más de un millón de personas a abandonar sus hogares.

Además, el Ejército israelí está enzarzado en intensos combates con el grupo chií Hizbulá en varios puntos del sur del Líbano, donde amenaza con establecer una zona de amortiguación que se podría extender desde la frontera de facto hasta el río Litani.