Australia descarta importar crudo ruso pese a la crisis energética por Oriente Medio

"No queremos estar proporcionando al señor Putin dinero para sostener su maquinaria bélica", afirmó Wong en un comunicado, en el que rechazó la propuesta de recurrir al petróleo ruso ante la actual volatilidad del mercado energético global.

La jefa de la diplomacia australiana insistió en que cualquier paso en ese sentido supondría contribuir a la invasión rusa de Ucrania y a los ataques contra su población civil, en un momento en que el conflicto en Oriente Medio está tensionando aún más los mercados internacionales de energía.

Las declaraciones de Wong se producen un día después de que el Gobierno australiano anunciara un paquete de medidas para mitigar el encarecimiento del combustible derivado de la crisis internacional.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, presentó el lunes un Plan Nacional de Seguridad del Combustible acordado con estados y territorios, con el objetivo de garantizar el suministro energético y "mantener Australia en movimiento" pese a la incertidumbre global.

Entre las medidas adoptadas figura la reducción a la mitad durante tres meses del impuesto especial a la gasolina y el diésel, lo que permitirá abaratar el precio en torno a 26 céntimos de dólar australiano (16 céntimos de euro) por litro, así como la eliminación temporal de cargos para vehículos pesados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ejecutivo también ha instado a la población a moderar el consumo y priorizar el transporte público, al tiempo que ha reforzado la importación de combustible y la liberación parcial de reservas estratégicas.

Según datos oficiales del lunes, Australia dispone actualmente de reservas equivalentes a 39 días de gasolina, 30 días de diésel y 30 días de combustible de aviación.

Wong también dijo hoy en una entrevista con la cadena pública ABC que Australia no contempla participar con tropas en una eventual operación terrestre estadounidense, al reiterar que la postura de Camberra es "defensiva, no ofensiva", y que su apoyo se ha limitado a capacidades defensivas tras los ataques iraníes contra países no implicados del Golfo Pérsico.