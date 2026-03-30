Baréin detiene a tres acusados de pertenecer a una "célula terrorista" vinculada a Hizbulá

La Dirección General de Investigación y Pruebas de lo Criminal llevó a cabo una operación de seguridad y detuvo a tres varones de edades comprendidas entre los 20 y los 30 años, cuya actividad "sembraría el miedo (...) y pondría en peligro la seguridad del país", según un comunicado que no especificó cuándo ni dónde se produjo la detención.

Según la nota del Ministerio, los detenidos "se coordinaban con elementos terroristas en el extranjero con el objetivo de socavar la soberanía del Estado, infundir miedo y terror entre la ciudadanía y los residentes, y poner en peligro la seguridad nacional del reino".

Las investigaciones revelaron que, durante su estancia en el Líbano, los tres hombres se reunieron con miembros de Hizbulá y recibieron entrenamiento en el manejo de armas.

Además, enviaron fotografías e información sobre las repercusiones del ataque iraní contra Baréin y recaudaron fondos bajo el pretexto de obras de caridad, que luego transfirieron para financiar las actividades de la organización libanesa.

"Estas acciones formaban parte de la preparación para ejecutar complots y actos terroristas en el territorio bahreiní, dirigidos por líderes de la organización", indicó el Ministerio del Interior de Baréin.

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El Departamento General de Investigación y Pruebas de lo Criminal precisó que se han completado todos los procedimientos legales y que los detenidos han sido remitidos a la Fiscalía para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.

Hizbulá está considerado una organización terrorista por Baréin desde 2016, cuando el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), del que forma parte este país, lo calificó como tal.