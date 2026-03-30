Colombia reglamenta un fondo para prevenir la violencia de género en el periodismo

El fondo surge como una medida de reparación ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado colombiano en la sentencia del caso de la periodista Jineth Bedoya, y busca brindar apoyo económico, protección y herramientas para que mujeres periodistas y comunicadoras puedan desarrollar su trabajo sin temor a represalias o violencia.

Bedoya fue víctima de secuestro, tortura y violencia sexual en el año 2000 mientras realizaba un reportaje en la cárcel La Modelo de Bogotá, hecho que derivó en la sentencia de la Corte IDH en el caso 'Bedoya Lima y Otra vs. Colombia', que estableció en agosto de 2021 medidas de reparación a favor de la víctima.

"Un cheque no es capaz de reparar lo que queda roto de por vida", afirmó la periodista, al expresar que desde el inicio del proceso de reparación no buscaba compensación económica sino la creación de una medida estructural.

La periodista apuntó que lo que soñó en ese momento fue entregarle al país "una herramienta que proteja a las mujeres que comunican", más en uno de los momentos en que los medios de comunicación atraviesan "una de las peores crisis de su historia".

Desde el pasado 20 de marzo han surgido en Colombia denuncias públicas de presunto acoso sexual en medios de comunicación, que han derivado en investigaciones internas, pronunciamientos del gremio y acciones institucionales.

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El fondo, que se lanzará el próximo 27 de abril, funcionará como una cuenta adscrita al Ministerio de Igualdad y contará con 500.000 dólares anuales para financiar programas, proyectos, medidas e investigaciones orientadas a la prevención, protección y atención integral de mujeres periodistas víctimas de violencia de género.

La viceministra de las Mujeres, Tamara Ospina, agregó que este tipo de violencia ha sido utilizada como "un arma de represión y silenciamiento contra las mujeres".

Según indicó, el fondo constituye el primer mecanismo de este tipo que existe en el hemisferio, lo que representa "un hito mundial para las mujeres" y un avance significativo en la protección del ejercicio periodístico.

El ministro de Igualdad y Equidad, Alfredo Acosta, insistió en la importancia de dignificar la lucha periodística de las mujeres en un contexto complejo para el ejercicio de la comunicación, y reconoció el trabajo de la periodista Bedoya, a quien agradeció por impulsar la visibilización de estas violencias.

Acosta también aclaró que Axcan Duque, exviceministro de Igualdad, quien fue denunciado por presunto acoso sexual a una subalterna suya que asegura que recibió "contenido de carácter íntimo" del funcionario sin que mediara consentimiento, fue apartado del cargo el jueves pasado por decisión de la institución para iniciar una investigación interna y "proteger a la víctima".

"No permitimos la agresión, no se puede callar. Respaldamos a la víctima, no al victimario. Debemos denunciar toda acción que vulnere los derechos de las mujeres", concluyó el ministro.