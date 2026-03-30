Condenado a un año de prisión en Francia el capitán chino del supuesto barco fantasma ruso

La sentencia, que estuvo en consonancia con lo que había solicitado en febrero pasado la Fiscalía, fue dictada por un tribunal de Brest, según informó el periódico Ouest-France.

El juzgado también emitió una orden de arresto contra el condenado, identificado por la prensa francesa como Chen Zhangjie, de 39 años, y al que Francia juzgó en ausencia.

Su abogado argumentó durante el proceso que el país europeo no era competente para sentarlo en el banquillo de los acusados porque el incidente tuvo lugar en aguas internacionales.

Se le acusaba de haber hecho todo lo posible -incluso realizar maniobras peligrosas- para impedir la inspección del petrolero, llamado Boracay, por parte de las autoridades francesas que lo interceptaron tras pasar cerca de las costas escandinavas.

La embarcación, de 244 metros de longitud, había salido del puerto ruso de Primorsk, cerca de San Petersburgo, con dirección a la India bajo bandera beninesa.

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Francia considera que el petrolero pertenece a la llamada 'flota fantasma' rusa, que permite a Moscú exportar crudo pese a las sanciones internacionales impuestas en respuesta a su invasión de Ucrania, y que además presenta una utilidad logística para aeronaves no tripuladas, como drones.

El presidente francés, Emmanuel Macron, denunció en su momento que esa flota, compuesta, según él, por entre 800 y 1.000 barcos, ha permitido a Rusia obtener "entre el 35 y el 40 %" del gasto militar para su invasión en Ucrania.