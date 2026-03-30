Desempleo en Chile marca un leve descenso y llega a 8,3 % en trimestre diciembre-febrero

Según detalló el organismo, que basó su análisis en la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), "el alza de la fuerza de trabajo (1 %) fue levemente menor a la presentada por las personas ocupadas (1 %)”, mientras que las personas desocupadas aumentaron 0,3 %, incididas por quienes buscan trabajo por primera vez".
En 12 meses, puntualizó el INE, se crearon 94.760 nuevos puestos de trabajo, lo que representa un alza de 1 % anual, la menor desde mayo-julio del 2025.
Las tasas de participación y ocupación se situaron en 62,3 % y 57,1 %, sin variaciones respecto al mismo período del año anterior.
La población fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, aumentó 0,8 %, influida por las personas inactivas potencialmente activas (8,1 %) e iniciadoras (0,6 %).
El mercado laboral femenino, por su parte, consignó un descenso del desempleo, con una tasa de desocupación que se ubicó en el 9 %, reduciendo 0,3 puntos respecto del mismo periodo del año anterior.
La informalidad, una de las principales preocupaciones de país sudamericano en materia laboral, se situó en el 26,5 %, 0,4 puntos más en un año.
El Banco Central de Chile redujo su previsión de crecimiento para este 2026 pasando de la horquilla 2 % – 3 % proyectada en diciembre a 1,5 % – 2,5 %, dando cuenta de los efectos del alza internacional del petróleo que también afecta a la economía local.
Chile creció un 2,5 % en 2025 y cerró con un 3,5 % de inflación, su nivel más bajo en cinco años.