Detienen en R. Dominicana a un español que iba a viajar a Madrid con cocaína en estómago

El hombre fue detenido tras su paso por zonas de seguridad de la terminal detectándose las cápsulas en sus vías digestivas, aseguró la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en una nota.

El organismo, que no precisó cuándo se produjo el arresto, afirmó que el imputado fue trasladado a un centro de salud, donde se inició el proceso de expulsión del alucinógeno.

El español, de 39 años, está siendo entregado a la Jurisdicción de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo para conocerle medidas de coerción en las próximas horas por violación a la ley sobre drogas y sustancias controladas.

La DNCD aseguró que el extranjero fue utilizado como "mula" por redes del narcotráfico internacional, y que su captura obedece al reforzamiento de las labores de inteligencia, así como de los controles de vigilancia y seguridad en las terminales aeroportuarias y portuarias del país.

El Ministerio Público y la DNCD profundizan la investigación, para determinar si hay otros implicados en el caso, mientras la sustancia decomisada fue enviada al Instituto de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.