EE.UU. devuelve a Perú 48 piezas culturales precolombinas recuperadas en su territorio

Los objetos, que abarcan desde pinturas, textiles de la época colonial hasta cerámica y ornamentos de plata vinculados al imperio inca, fueron recuperados tras una investigación realizada en Nuevo México y Nevada, explicó el FBI en un comunicado.

Las piezas culturales fueron entregadas al embajador de Perú en Washington, Rodolfo Coronado, en una ceremonia realizada el 24 de marzo.

"Nos complace ver que estos objetos regresen a casa para que puedan ser apreciados y disfrutados aún más", dijo el subdirector de la División Criminal del FBI, Heith Janke.

El FBI describió la devolución de las piezas culturales como un cumplimiento exitoso de un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Perú que restringe la importación de piezas arqueológicas y etnológicas implementada dese 1997.

El tráfico ilícito de bienes culturales es un fenómeno extendido en la región, donde piezas saqueadas suelen terminar en mercados internacionales como Estados Unidos.

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Perú ha logrado repatriar más de 1.700 bienes desde 2023 gracias a la cooperación internacional.