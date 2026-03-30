Egipto arresta a una joven disfrazada de bruja que quería generar ingresos en las redes

En un breve comunicado publicado en su página de Facebook, el Ministerio aseguró que había interrogado a la mujer tras investigar unas publicaciones en las redes que mostraban a "una joven vestida de bruja" en las calles de Fayum, "causando controversia entre los residentes".

Tras la investigación, se identificó a la mujer como residente de la ciudad de Itsa, quien admitió al ser interrogada que le gusta pintarse la cara y maquillarse, además de fabricar y usar máscaras en su casa.

El comunicado indicó que la mujer se grabó disfrazada en una plaza para "llamar la atención y publicar las imágenes en sus redes sociales con el fin de aumentar las visualizaciones y generar ingresos".

Las autoridades egipcias han tomado contra la joven las medidas legales pertinentes, que no han sido precisadas.

El pasado agosto, las autoridades de Egipto lanzaron de nuevo una campaña de arrestos contra creadores de contenido de TikTok y otras plataformas con la que detuvieron a más de 80 personas hasta octubre.

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Las detenciones se enmarcan en medio de una intensificación de la campaña de arrestos contra 'influencers' iniciada en 2020 en el país norteafricano, según la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales (EIPR).

Organizaciones de derechos humanos como la EIPR han documentado esta campaña y afirman que comenzó dirigida a creadoras de contenido que publicaban vídeos bailando en sus redes, especialmente en TikTok, pero advierten de que se ha expandido para incluir a personas con opiniones religiosas diferentes de la musulmana o cristiana.

En este sentido, denuncian que el artículo 25 de la Ley de Ciberdelincuencia de Egipto, que contiene una cláusula sobre valores familiares, se ha utilizado "cada vez más contra la ciudadanía en general, más allá de los grupos inicialmente afectados".