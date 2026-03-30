El brent sube un 0,19 % a 112,78 dólares pendiente del conflicto en Oriente Medio

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,21 dólares en el ICE londinense respecto al cierre del pasado viernes, cuando terminó en 112,57 dólares, su nivel más alto desde julio de 2022.

El petróleo europeo, que llegó a rozar los 120 dólares al inicio del conflicto, se mantiene en cotas elevadas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con "destruir" infraestructuras energéticas iraníes si no se alcanza pronto un acuerdo que incluya, entre otros puntos, el desmantelamiento del programa nuclear de Teherán.

El posible ataque de EE.UU. a centros clave para la producción de hidrocarburos, como la isla de Kharg, ha reavivado el temor a interrupciones en el suministro, ya tensionado por el cierre parcial del estrecho de Ormuz, por donde circula un 20 % del transporte marítimo de crudo.

No obstante, las subidas se mantienen contenidas por ahora ante las señales de contactos entre ambas partes, que sostienen la expectativa de una posible desescalada.