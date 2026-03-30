El Ejército de Somalia toma el control de una capital regional en medio de tensiones

"Las fuerzas de seguridad somalíes, cuyas responsabilidades primordiales son la protección, la unidad, la estabilidad y la soberanía estatal, llegaron hoy a Baidoa en respuesta a la voluntad del pueblo y para cumplir con los deberes que les han sido encomendados", publicó el ministerio en su cuenta de la red social X.

El Gobierno central somalí justificó esta acción como apoyo a la población de la ciudad, que supuestamente "tomó el control" de la urbe como protesta "contra las violaciones de la administración anterior".

Mogadiscio pidió a la sociedad del Estado del Sudoeste que demuestre "calma, unidad y solidaridad" durante un periodo que calificó como "sensible", pues también se enfrenta al grupo yihadista Al Shabab, que controla zonas rurales del centro y el sur, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

El ministerio de Defensa de Somalia informó en su cuenta de X de que las tropas somalíes fueron atacadas por milicias del Estado del Sudoeste mientras se encontraban realizando operaciones ese grupo terrorista.

"Los informes procedentes del campo de batalla indican que muchas milicias están desertando y rindiéndose a las Fuerzas Armadas Nacionales Somalíes", añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Medios locales informaron de la toma de Baidoa por parte del Ejército somalí después de registrarse combates en las afueras de la urbe.

Aunque el presidente del Estado del Sudoeste, Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen, prometió en la víspera una respuesta militar en caso de un ataque contra Baidoa, aún no se ha pronunciado sobre los nuevos acontecimientos.

Laftagareen, reelegido este sábado en una votación para un segundo mandato pese al rechazo frontal del Gobierno somalí, culpó al presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, de contribuir a la fragmentación nacional, socavar la unidad nacional y facilitar la creación de milicias que podrían empujar al país a una guerra civil.

Las tensiones surgieron después de que el Gobierno regional suspendiese las relaciones con las autoridades federales después de la aprobación el pasado 8 de marzo de una nueva Constitución en el país, que ponía fin a 14 años de carta temporal y que amplió en un año, de cuatro a cinco, el mandato parlamentario y el presidencial.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.