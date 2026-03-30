El euro cae por debajo de 1,15 dólares tras reducción de expectativas de subidas de tipos

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1467 dólares, frente a los 1,1537 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1484 dólares.

Varios miembros del Consejo de Gobierno del BCE han dicho que es demasiado pronto para subir los tipos de interés es abril y que tienen tiempo para analizar los datos.

La confianza económica en la zona del euro empeoró en marzo por segundo mes consecutivo.

El indicador de sentimiento económico (ESI) se situó en 96,6 puntos en la zona del euro (98,2 puntos en febrero), mínimo desde septiembre de 2025, según la Comisión Europea (CE).

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Las empresas y los consumidores probablemente invertirán y consumirán menos si son más pesimistas y están más preocupados.

La inflación subió en marzo en Alemania hasta el 2,7 % (1,9 % en febrero)debido al encarecimiento del petróleo .

El petróleo brent subió un 2,85 % y se acercó a 116 dólares el barril, mientras que el west texas intermediate (WTI) se encareció un 1,70 %, por encima de los 101 dólares, mientras Irán endurece sus advertencias contra Estados Unidos ante un posible ataque terrestre de Washington y continúa sus ofensivas con misiles y drones contra objetivos estadounidenses en Oriente Medio y el territorio israelí.

Asimismo, el gas natural TTF aumenta el 2,44 %, hasta los 55,5 dólares.

La moneda única se cambió hasta en una banda de fluctuación entre 1,1455 y 1,1521 dólares.