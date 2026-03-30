El G7 se muestra dispuesto a garantizar estabilidad y seguridad del mercado energético

"Estamos dispuestos a adoptar todas las medidas necesarias en estrecha coordinación con nuestros socios (...) para preservar la estabilidad y la seguridad del mercado energético", afirmaron los países del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido) en un comunicado conjunto, tras celebrar hoy una reunión por videoconferencia.

Convocada por Francia, que ejerce la presidencia del G7 este año, la reunión de los titulares de Energía y Finanzas, a la que asistieron también los gobernadores de los bancos centrales del club, evaluaron la evolución de la situación en Oriente Medio y sus implicaciones para los mercados energéticos, la economía global y la estabilidad financiera.

"Seguimos observando de cerca la evolución de los acontecimientos y su posible impacto en el crecimiento mundial y en las condiciones de los mercados financieros", señalaron, al tiempo que destacaron las evaluaciones en curso de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la OCDE, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y el Consejo de Estabilidad Financiera.

El G7 acogió además "con satisfacción" la decisión de hace unos días de los miembros de la AIE de autorizar "la mayor liberación coordinada de reservas de petróleo" para intentar contener la volatilidad de los precios.

En materia monetaria, según el comunicado, los bancos centrales reiteraron su compromiso con la estabilidad de precios. "La política monetaria seguirá dependiendo de los datos", subrayaron los miembros del G7, al señalar que vigilan de cerca el impacto del encarecimiento de la energía sobre la inflación y la actividad económica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los ministros de Finanzas y de Energía del G7 insistieron en la necesidad de garantizar mercados energéticos "que funcionen correctamente, sean estables y transparentes", así como en mantener un suministro suficiente de petróleo y gas.

En ese sentido, instaron a evitar restricciones "injustificadas" a las exportaciones de hidrocarburos.

"Igualmente, reafirmamos la importancia de unos flujos comerciales seguros e ininterrumpidos, incluida la seguridad de la navegación y la protección de las infraestructuras marítimas críticas", añadieron.

Los titulares de Finanzas y de Energía también destacaron la importancia de la coordinación internacional para mitigar efectos colaterales y proteger la estabilidad macroeconómica global.