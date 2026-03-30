El Gobierno de Trump demanda a Minesota por permitir a niñas trans en deportes femeninos

La demanda acusa al Departamento de Educación del estado y a la liga estatal de institutos de haber incurrido en una "flagrante" discriminación sexual al "obligar a jovencitas a competir contra chicos en competiciones deportivas destinadas exclusivamente a mujeres y a compartir espacios íntimos, como vestuarios y baños compartidos".

El argumento de la Administración se basa en una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, de febrero de 2025, denominada 'Excluir a los hombres de los deportes femeninos' que no reconoce a las personas trans con el género que se identifican, sino con el asignado al nacer.

Así, el sexo se define solo en términos biológicos y sirve de base para alegar una discriminación "por razón de sexo", que prohíbe el título IX, una ley federal de 1972.

"Minesota hace caso omiso de esto en favor de la denominada 'identidad de género', una decisión que antepone la ideología a la biología, la equidad y la seguridad", alegan en la demanda.

"La Administración de Trump no tolera políticas estatales erróneas que ignoren la realidad biológica y perjudiquen injustamente a las niñas en el terreno de juego", afirmó la fiscal general, Pam Bondi, en un comunicado.

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Para este caso, la Fiscalía colaboró con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y el Departamento de Educación.

"No permitiremos que se niegue a las niñas la igualdad de oportunidades y la privacidad básica", afirmó el secretario de Salud, Robert Kennedy, Jr.

Por su parte, la secretaria de Educación, Linda McMahon, acusó a las políticas de Minesota de "negar a las atletas una competición justa" y socavar "su derecho a la igualdad de acceso a las actividades educativas".

Según denuncian, el Departamento de Educación estatal recibe 3.000 millones de dólares en fondos federales que están condicionados a cumplir con el Título IX.

Este es un nuevo intento de la Administración de Trump de llevar ante los tribunales y presionar con recortar fondos a estados o instituciones que no siguen su línea política, en este caso que mantienen una política inclusiva en los deportes escolares que permite a las personas trans competir en el equipo que les toca por su identidad de género.