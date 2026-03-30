El Gobierno español concederá la nacionalidad al opositor venezolano Leopoldo López

El Ejecutivo aprobará un real decreto para concederle la carta de naturaleza, una vía excepcional prevista para casos especiales, según adelantó este lunes el diario El Mundo y confirmaron a EFE fuentes gubernamentales.

López no tiene pasaporte venezolano ni se le reconoce la nacionalidad en su propio país, por lo que a finales de 2025 solicitó que se le concediera la española por esta vía, tras intentarlo por la ordinaria.

Dadas estas circunstancias especiales, el Gobierno pretende concederle la nacionalidad española por la vía exprés, con lo que Leopoldo López pasará a ser español por "carta de naturaleza".

El Ejecutivo ha accedido a la vía exprés por ser Leopoldo López una persona de extraordinaria relevancia y por motivos de política exterior.

Es líder del partido Voluntad Popular y se ha dedicado a desarrollar el World Liberty Congress (WLC), una alianza creada en 2022 para unir a ciudadanos y gobiernos democráticos del mundo para hacer frente a las dictaduras, y de la que es cofundador con el disidente ruso Gary Kasparov y la activista iraní Masih Alinejad.

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Su esposa, Lilian Tintori, sus tres hijos y sus padres residen también en España.

López fue arrestado en 2014 en Caracas y sentenciado a 14 años de cárcel, acusado de encabezar los actos violentos de las marchas antigubernamentales que se llevaron a cabo ese año.

Cumplió condena durante casi tres años en una cárcel militar y, posteriormente, fue traspasado a arresto domiciliario hasta su liberación en abril de 2019 por militares opositores a Maduro y seguidores de Juan Guaidó, jefe del Parlamento y autoproclamado (en enero de 2019) presidente encargado de Venezuela, reconocido como tal por más de 50 países.

López permanecía en la residencia del embajador de España en Caracas como huésped desde el 30 de abril de 2019, tras participar en ese fallido levantamiento militar. Salió clandestinamente del país y finalmente voló a España.