El Gobierno portugués quiere que el estudio de la obra de Saramago sea optativo

Preguntado por los medios sobre la propuesta del Gobierno de centroderecha sobre este cambio, que se encuentra en fase de consulta pública, Alexandre alegó que si bien es "un escritor de referencia", hay muchos otros en el país.

La iniciativa propone que leer al Nobel de Literatura (1998), autor de novelas como 'Ensayo sobre la ceguera' (1995), deje de ser obligatorio en el último curso de educación secundaria, equivalente a 2º de bachillerato en España.

Una fuente del Ministerio de Educación luso dijo a EFE que se pretende que los profesores de la asignatura Clásicos de la Literatura puedan escoger entre dos obras de Saramago y una del escritor Mário de Carvalho.

Esta modificación está incluida en una revisión del plan de estudios en todos los niveles educativos y en todas las asignaturas, que el ministro especificó este lunes que entraría en vigor en el curso escolar 27/28.

"José Saramago, obviamente, es uno de los escritores de referencia. Por suerte Portugal tiene muchos escritores de referencia", agregó en referencia a la polémica.

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La Fundación José Saramago, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, reaccionó a la propuesta y afirmó que su postura "será siempre la de unir, no excluir".

"Por ello, sugerimos a la Comisión responsable de esta modificación en la lista de libros de lectura obligatoria para el 12.º curso que sustituya la palabra 'o' por la palabra 'y', añadiendo al escritor Mário de Carvalho, merecedor de toda nuestra admiración, junto a José Saramago, y abriendo así la puerta para que otros escritores y escritoras participen también en la formación de las nuevas generaciones de lectores", indicó la fundación.

La institución, presidida por la periodista y escritora española Pilar del Río, viuda de Saramago, cuestionó en su nota "cuál es el criterio para este cambio" y si abarcará también a otros autores que forman parte del canon de la literatura portuguesa, incluyéndolos como lectura recomendada y no obligatoria.

La consulta pública de este proyecto estará abierta hasta el próximo 28 de abril.