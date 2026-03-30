El Hang Seng cae un 0,8 % ante la continua incertidumbre tras un mes de guerra en Irán

El selectivo cedió 201,09 puntos hasta los 24.750,79, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, bajó un 0,65 %.

Los repuntes más destacados fueron los del grupo textil Shenzhou International (-8,06 %) y el fabricante de electrodomésticos Haier (-3,39 %).

En la otra cara de la moneda figuraron el productor de aluminio China Hongqiao (+3,71 %) o la filial de infraestructura del conglomerado hongkonés CK Hutchison, CKI Holdings (+2,12 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 285.430 millones de dólares de Hong Kong (36.431 millones de dólares, 31.696 millones de euros).