El IBEX 35 roza los 17.000 puntos tras subir un 0,99 % pese a amenaza de Trump sobre Irán

Madrid, 30 mar (EFE).- La Bolsa española subió un 0,99 % y cerró cerca de los 17.000 puntos, pese a la incertidumbre en el conflicto en Irán después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmara que su preferencia sería "tomar el control del petróleo" del país y que se plantea apoderarse de la isla de Jarg.