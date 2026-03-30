El papa sustituye al "número 3" vaticano, el venezolano Peña, por el nuncio en Colombia

Se trata del primer cambio de relevancia en la cúpula jerárquica del Vaticano que acomete León XIV desde su elección el pasado 8 de mayo, ya que el "sustituto" (como se denomina el cargo de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado) es una de las figuras más influyentes de la Curia romana, con funciones clave en la coordinación interna y gestión de la Santa Sede.

Rudelli, el nuevo sustituto, tiene 55 años, y una larga carrera diplomática. Fue nombrado nuncio en Colombia el 19 de julio de 2023.

El papa además ha designado nuncio apostólico en Italia al sustituto saliente, Peña Parra, quien fue llamado en agosto de 2018 por el papa Francisco, cuando era nuncio en Mozambique, para el cargo al frente de los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado.

Peña Parra difundió una nota de despedida en la que calificó estos años como "un periodo intenso, interesante, lleno de enseñanzas y de retos; una aventura muy hermosa y enriquecedora".

El monseñor venezolano hace referencia en su carta a "momentos de sufrimiento institucional" como "el proceso relacionado con el asunto del Palacio de Londres, que ha expuesto a la Santa Sede y, en particular, a nuestra Secretaría de Estado a una atención mediática y judicial sin precedentes, exigiéndonos rigor, transparencia y sentido de la responsabilidad".

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Peña Parra asegura que "en cada una de estas circunstancias, la Sección para los Asuntos Generales ha sido llamada a custodiar, coordinar y sostener un servicio silencioso, a menudo invisible, pero esencial para la vida de la Iglesia universal".

Para algunos analistas, este cambio se debe justo a las consecuencias del proceso judicial relacionado con los fondos gestionados por este departamento de la Secretaría de Estado y por el que se condenó al anterior sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, el cardenal Angelo Becciu.

"Mientras les presento disculpas si mi labor no siempre ha estado a la altura de sus méritos y sus aspiraciones, quiero decir también que nunca faltó por mi parte el deseo deferente de que respondiera devotamente a ustedes", se lee en la misiva de despedida.

Rudelli nacido en Gazzaniga (Italia), comenzó su formación diplomática en 1998 en la Pontificia Academia Eclesiástica. En 2001 ingresó en el servicio diplomático de la Santa Sede y prestó sus servicios en las nunciaturas de Ecuador (2001-2003) y Polonia (2003-2006) y posteriormente en la Sección de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado.

En 2014, Francisco lo nombró observador permanente de la Santa Sede ante el Consejo de Europa en Estrasburgo, y en 2020 fue enviado a Zimbabue como nuncio apostólico y desde 2023 había sido enviado a la nunciatura en Colombia.