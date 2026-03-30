El PE lamenta la falta de acuerdos en la conferencia ministerial de la OMC

La reunión, celebrada en Camerún desde el pasado jueves con la participación de representantes de 166 países y también de instituciones como el PE y de la Comisión Europea, terminó en la madrugada de este lunes sin que se pudieran cerrar los principales puntos en agenda.

"Hoy, los defensores del sistema multilateral de comercio se despiertan con resaca. Sabíamos que un avance decisivo podría no materializarse, pero eso no lo hace menos doloroso. Me preocupa especialmente el fracaso en acordar un plan de trabajo para la reforma de la OMC", dijo hoy en un comunicado el jefe de la Comisión de Comercio del PE, el eurodiputado socialdemócrata alemán Bernd Lange.

"Además, sin un acuerdo para prorrogar la moratoria sobre los aranceles digitales, pronto podría comenzar un período de gran incertidumbre para empresas y consumidores. La imprevisibilidad es el mayor enemigo del crecimiento y la prosperidad", añadió.

El fracaso en la extensión de la moratoria para la aplicación de aranceles a las transmisiones digitales, que Estados Unidos deseaba convertir en permanente y que vence este martes, día 31, se debió a la oposición de países en desarrollo, que planteaban plazos limitados al considerar que una ampliación indefinida amenazaba con mermar sus futuros ingresos fiscales.

La moratoria afecta a bienes o servicios producidos, distribuidos o comercializados por medios digitales, como libros electrónicos, música, videos, películas, videojuegos, publicidad o servicios de datos, entre otros.

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Otro tema clave en la cita ministerial de Yaundé era una hoja de ruta para la reforma de la OMC, entre otras cosas en lo relativo al consenso, que es la única manera en la que está previsto que se tomen las decisiones, pero en este asunto tampoco hubo entendimiento.

Lange confió, no obstante, en que esta falta de consenso "pueda servir como llamada de atención" y que la imagen de "debilidad" que proyecta esta organización puede empujar a sus miembros a "volver a encauzarla". "Muchos miembros aún quieren que los acuerdos se negocien en la OMC", afirmó.