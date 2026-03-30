El presidente libanés sigue buscando negociar con Israel y alerta contra una guerra civil

"La mano que se extienda contra la paz civil será cortada", alertó el jefe de Estado durante un encuentro con representantes de un foro local, según declaraciones recogidas por la Presidencia libanesa en un comunicado.

⁠"Nadie en el Líbano quiere que estalle una guerra civil y aquellos que intenten pescar en aguas turbulentas carecerán de éxito en sus esfuerzos", agregó Aoun sobre cualquier actor que trate de aprovecharse del caos de la guerra para provocar nuevos problemas.

El nuevo conflicto entre Israel y el grupo chií líbanés Hizbulá ha vuelto a disparar el temor a un potencial estallido de violencia interna, después de que un ataque unilateral del movimiento armado desatara una intensa campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano y el aparente comienzo de una invasión.

Como represalia, el Gobierno libanés ilegalizó a comienzos de mes las actividades armadas de Hizbulá y prometió completar su desarme, un asunto que ya había creado rencillas entre ambas partes desde el verano pasado.

Además, la ofensiva aérea y terrestre israelí ha desplazado a más de un millón de personas, la gran mayoría de regiones chiíes, a zonas habitadas mayoritariamente por otras comunidades, a veces desatando tensiones y provocando el rechazo de los locales por temor a que los recién llegados puedan ser objetivo de ataques.

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"La situación en el sur es trágica debido a las graves violaciones cometidas por Israel y continuamos los contactos internacionales para impulsar las negociaciones con Israel", apuntó el presidente, según la nota.

Aoun está tratando de promover una iniciativa para acabar con la guerra que incluye una propuesta de negociaciones con Israel, una opción que el líder de Hizbulá, Naim Qassem, considera "inaceptable" dada la continuación de la ocupación y de los ataques israelíes.