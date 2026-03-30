El rey de Jordania y el emir de Catar llegan a Yeda para reunirse con el heredero saudí

La agencia oficial de noticias saudí SPA informó brevemente de la llegada de ambos jefes de Estado al reino árabe para encontrarse con Bin Salmán en una reunión que no se había anunciado con anterioridad y de la que hasta el momento no han trascendido detalles sobre su contenido.

Este encuentro se desarrolla en paralelo a la reunión que acoge Islamabad y en la que participan los ministros de Asuntos Exteriores de Pakistán, Arabia Saudí, Turquía y Egipto con el objetivo de mediar e iniciar un proceso gradual de desescalada que ponga fin a la guerra en Irán.

En la jornada de ayer, domingo, los jefes de la diplomacia de estos cuatro países se reunieron en una primera sesión en la que abordaron las "maneras de fortalecer la coordinación conjunta ante la rápida evolución de la situación y la peligrosa escalada militar en la región" y con la mirada puesta en "fomentar el inicio de negociaciones entre Estados Unidos e Irán".

Irán ha lanzado cientos de ataques contra bases militares estadounidenses e infraestructura vital de los países árabes en respuesta a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, unas acciones destinadas a que las ricas naciones del Golfo ejerzan presión sobre Washington para detener la agresión.