El R.Unido acusa a Rusia de campaña de acoso tras expulsar a un diplomático británico

El Ministerio ruso de Exteriores convocó hoy a la encargada de negocios de Reino Unido en Moscú, Danae Dholakia, para anunciar la expulsión de un diplomático de su legación debido a que había indicios de que estaba implicado en "actividades de espionaje y sabotaje".

Tras conocerse la noticia, un portavoz del Ministerio británico de Exteriores dijo que las acusaciones formuladas hoy por Rusia contra su diplomático son "un completo disparate".

"Rusia ha emprendido una campaña de acoso cada vez más agresiva y coordinada contra los diplomáticos británicos, difundiendo acusaciones maliciosas y totalmente infundadas sobre su trabajo", añadió el portavoz de Foreign Office.

Agregó que el Reino Unido "no tolera la intimidación del personal de la embajada británica ni de sus familias."

El diplomático expulsado ocupaba el cargo de segundo secretario, según un comunicado el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso.

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Además, el diplomático británico "intentó obtener informaciones sensibles durante reuniones no oficiales con expertos rusos en economía", añadió la inteligencia rusa.