Emilio Estefan respalda a Rubio en su "negociación" con Cuba pero pide cambiar el Gobierno

"En este momento de negociación, por lo menos tenemos a Marco Rubio, uno de los nuestros, que conoce el dolor de primera mano, que sabe la realidad de nuestro país y está en una posición de liderazgo, y confiamos en que hará lo mejor para nuestra gente", escribió el músico en Instagram.

Estefan, quien salió de la isla en 1967, consideró que "este es un momento de esperanza para Cuba" tras reportes de la prensa estadounidense en febrero pasado sobre negociaciones entre Rubio y el nieto del expresidente Raúl Castro (2006-2018), Raúl Guillermo Rodríguez Castro.

Pese a apoyar el esfuerzo del secretario de Estado, el productor insistió en que "¡todos los del Gobierno que están ahí deben salir!", un mensaje que impulsan las organizaciones de exiliados cubanos en Florida.

"No podemos permitir que continúe el daño que se le ha hecho a nuestro pueblo durante tanto tiempo. Tiene que haber una nueva generación, una nueva fuerza, que impulse el cambio real que Cuba necesita", expresó el artista.

La polémica creció hace dos semanas cuando The New York Times publicó que Washington habría pedido a sus interlocutores en Cuba la renuncia de Díaz-Canel, sin exigir un cambio en el régimen ni la salida del poder de la familia Castro, una información que negaron Rubio y la Casa Blanca.

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Además, Estados Unidos permitió este fin de semana la llegada de un petrolero ruso a Cuba, pese al bloqueo energético que impuso a la isla, pues el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que no tiene "ningún problema" porque "tienen que sobrevivir".

"No me molesta (...) tienen un mal régimen, tiene un liderazgo malo y corrupto, y si les llega o no un barco de petróleo, eso no importa", indicó el mandatario el domingo, mientras Rusia avisó este lunes que seguirá enviando crudo.

Estefan concluyó con un llamado a "todos los cubanos unidos por una ¡CUBA LIBRE!".

"Este es un mensaje de unión, para ayudar al pueblo cubano, que tanto ha sufrido", terminó.