Empresas industriales rusas cierran o reducen la jornada ante la contracción económica

Algunas de las empresas que han paralizado su producción son la fábrica de muebles de Luzales en Tijvin, anteriormente propiedad de IKEA, que abandonó el mercado ruso a raíz del inicio de la guerra de Ucrania en 2022.

La empresa explicó al diario local Delovói Peterburg que la decisión fue tomada por motivo de una serie de impagos de los productos vendidos, lo que provocó una escasez de activo corriente e interrupciones en el suministro de materia prima.

El fabricante de excavadores Iz-Kartex anunció que a partir del 1 de mayo implementará una jornada laboral reducida, con un 38 % de su plantilla trabajando tres días a la semana.

La empresa señala que el principal problema es la gran disminución de la demanda y el aumento de la deuda de los clientes.

Se están observando procesos similares a nivel nacional. La corporación Ferrocarriles Rusos (RZhD), la Siderúrgica de Magnitogorsk y la Compañía Metalúrgica de Tuberías han anunciado reducciones de personal.

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Según publicó este lunes la revista Forbes, por primera vez en 25 años Rusia experimentó un descenso del número total de establecimientos minoristas.

En 2025 cerraron el 12 % de las tiendas de ropa y algunas grandes cadenas también cesaron las actividades de casi el 50 % de sus establecimientos.

En enero el PIB de Rusia cayó un 2,1 % interanual, a la vez que se redujo un 3,2 % la producción de las industrias básicas.