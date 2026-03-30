España celebra la "rectificación" de Israel tras impedir la misa en el Santo Sepulcro

El Gobierno israelí vetó el domingo por motivos de "seguridad" el acceso al Santo Sepulcro del patriarca latino Pierbattista Pizzaballa, la máxima autoridad católica en Tierra Santa, pero la pasada madrugada el primer ministro, Benjamín Netanyahu, revocó la prohibición y dijo que puede "celebrar servicios religiosos según desee".

Tras saber que la misa de Domingo de Ramos no se había podido celebrar en el Santo Sepulcro de Jerusalén, el Ministerio de Asuntos Exteriores español convocó a la encargada de negocios de Israel para trasladarle oficialmente la protesta de España.

"Hemos convocado a la encargada de negocios de Israel esta mañana, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, para trasladarle nuestra protesta, para indicarle que esto no puede volver a repetirse, que el culto católico debe poder celebrarse con normalidad, como se ha celebrado históricamente siempre", explicó el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, en medios locales.

Según el ministro español, se trata de una "medida muy preocupante" que no se justifica "en absoluto" por supuestos motivos de seguridad y que resulta "inaceptable".

"Esto ya viene de antes. Tampoco se ha permitido a otros cultos, al culto musulmán, por ejemplo, acceder a los Santos Lugares. Viene habiendo una serie de obstáculos para distintos credos, incluido el cristiano y el católico", denunció.

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El propio presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó ayer este "ataque injustificado a la libertad religiosa", a lo que respondió el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, que le afeó sus críticas y afirmó que "nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel".

El ministro de Presidencia, Felix Bolaños se sumó hoy a las críticas del Gobierno español y denunció esta "nueva vulneración del derecho internacional" y de la libertad religiosa y de culto.

"Consideramos inaceptable que haya una vulneración del derecho de los católicos a celebrar un misa que todos los años se venía celebrando en el mismo lugar", recalcó el ministro.

Por otra parte, Albares se mostró preocupado por la "extensión de la guerra por todo Oriente Medio", una región que avanza hacia un "escenario de guerra perpetua", lo que podría motivar movimientos migratorios de refugiados que "no tardarán en llegar a Europa".