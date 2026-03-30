España cierra su espacio aéreo a aviones de EE.UU. que participan en la guerra de Irán

España tampoco permite el uso de sus bases aéreas de Rota y Morón por parte de aviones norteamericanos ni autoriza a las aeronaves destacadas en terceros países europeos a usar el espacio aéreo español, según publica este lunes el periódico El País y confirmaron a EFE fuentes de Defensa.

La negativa de España al uso de esas bases, de uso conjunto con EE.UU. regulado en un convenio bilateral, ha aumentando la tensión entre ambos gobiernos y ha hecho que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya arremetido contra las autoridades españolas en numerosas ocasiones

No obstante, el Ejecutivo español se ha mantenido firme contra la intervención de EE.UU. e Israel en Irán y contra el uso de esas bases para tal fin, pues considera que la guerra viola el derecho internacional, pese a las amenazas de Trump de imponer un embargo comercial a España.