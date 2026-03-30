España confirma la muerte de un segundo casco azul indonesio en Líbano en un ataque

"Además del ataque que hubo ayer en el que falleció un militar indonesio y otro resultó muy grave, hace escasos minutos ha habido otro ataque a un convoy en el que ha fallecido un segundo militar indonesio", avanzó en declaraciones a la prensa en Madrid.

También manifestó una "enorme preocupación" por la situación en el sur del país, donde están desplegados casi 700 militares españoles en la misión de paz de la ONU (UNIFIL).

Explicó que, a pesar de la gravedad de la situación, los cascos azules siguen organizando convoyes y el primero de los vehículos de una de esas patrullas fue alcanzado hoy.

Sobre el contingente español, Robles emplazó a esperar las decisiones que tome Naciones Unidas, a la que pidió que comunique a los responsables políticos que hay que garantizar la seguridad de los 10.000 cascos azules desplegados en la zona.

Está previsto que esta misión acabe el mandato de la ONU a finales de este año.

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Con el ataque de este lunes ya son dos los cascos azules indonesios fallecidos en el Líbano. La noche pasada murió otro militar indonesio por la explosión de un proyectil en una base de la UNIFIL cerca de Adchit Al Qusayr, mientras que otro fue herido de gravedad.

Este último se encuentra en estado "crítico", dijo Robles, que recordó que el contingente de Indonesia está bajo mando español en la base Miguel de Cervantes, cerca de Marjayou.

Los españoles se están volcando en ayudar a los indonesios, resaltó Robles, quien insistió en que la situación es de "total preocupación".

De este modo, urgió a Naciones Unidas a que exija a Israel y, en su caso, al grupo chií Hizbulá también, el fin de los ataques.

"Esta situación que está ocurriendo es gravísima desde todos los puntos de vista de UNIFIL, que es una misión de paz y, por tanto, hay que respetarla siempre y en todo caso", argumentó.

Israel emprendió hace unas semana una campaña militar en el sur del Líbano contra Hizbulá, en la que ha bombardeado sucesivamente la capital del país.