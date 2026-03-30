España convoca a la representante de Israel por impedir oficiar misa en el Santo Sepulcro

En declaraciones a la radio RAC1, Albares deploró que la Policía de Israel impidiera ayer al patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, oficiar la misa de Ramos en ese lugar santo del cristianismo, una medida que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, justificó por motivos de seguridad.

"Hemos convocado a la encargada de negocios de Israel esta mañana, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, para trasladarle nuestra protesta, para indicarle que esto no puede volver a repetirse, que el culto católico debe poder celebrarse con normalidad, como se ha celebrado históricamente siempre", explicó Albares.

Según el ministro español, se trata de una "medida muy preocupante" que no se justifica "en absoluto" por supuestos motivos de seguridad y que resulta "inaceptable".

"Esto ya viene de antes. Tampoco se ha permitido a otros cultos, al culto musulmán, por ejemplo, acceder a los Santos Lugares. Viene habiendo una serie de obstáculos para distintos credos, incluido el cristiano y el católico", denunció.

El propio presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó ayer este "ataque injustificado a la libertad religiosa", a lo que respondió el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, que le afeó sus críticas y afirmó que "nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel".

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Por otra parte, Albares se mostró preocupado por la "extensión de la guerra por todo Oriente Medio", una región que avanza hacia un "escenario de guerra perpetua", lo que podría motivar movimientos migratorios de refugiados que "no tardarán en llegar a Europa".