España pide a Bruselas que tome "las medidas necesarias" ante encarecimiento fertilizantes

Planas dijo que habrá un punto "de reflexión" sobre esta situación desencadenada por el conflicto en Oriente Medio, que ha sido planteado por Francia y que España "comparte enteramente".

Recordó que la carestía de fertilizantes es "un problema global muy importante", dado que el 49 % de la urea y el 30 % del amoniaco pasan por el estrecho de Ormuz.

Y se refirió a "una iniciativa en curso de Naciones Unidas para intentar desbloquear este tema".

"Le pediremos a la Comisión que siga muy de cerca la evolución de la situación y que adopte aquellas medidas que sean necesarias en relación con este tema", señaló.

En ese contexto , señaló que "se va a discutir, por ejemplo, la posibilidad de, en estos ajustes legislativos sobre la tasa de carbono en frontera, hacer referencia específica a los productos vinculados a los fertilizantes. Me parece interesante", dijo.

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Si no, añadió, la Comisión debería "plantearnos alguna alternativa, porque nos encontramos (...) con una vulnerabilidad estratégica de la Unión Europea", indicó Planas.

El asunto de los fertilizantes preocupa "no solo por los precios", según el ministro.

Y recordó el paquete de ayudas aprobado en España en relación con el gasóleo profesional para agricultores y ganaderos y para pescadores y la ayuda de 500 millones de euros por lo que ha subido el precio a la fertilización y para evitar que en las siembras se utilice menos fertilizante, lo cual baja el rendimiento la producción.

El pasado febrero Bruselas propuso suspender durante un año los aranceles a la importación de fertilizantes nitrogenados y de otros productos importantes para su producción, como el amoniaco y la urea, con el objetivo de reducir sus costes a los agricultores.

Antes, a principios de año, planteó reducir el impacto del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono en los fertilizantes, convirtiéndolos en la única materia prima que se beneficia de dicha excepción.