Exploradores del bosque: inclusión y conciencia ambiental de voluntariado en México

El encuentro, celebrado este sábado, se enmarca en las conmemoraciones del Día Internacional de los Bosques, el Día Mundial del Agua y el Día Mundial del Síndrome de Down, fechas que buscan visibilizar tanto la importancia del cuidado ambiental como de la inclusión social.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se estima que desde 1990 se han perdido 489 millones de hectáreas de bosque debido a la deforestación, si bien el ritmo de la pérdida ha disminuido en las últimas décadas.

En este contexto, la iniciativa se desarrolló mediante dinámicas colaborativas orientadas a generar conciencia sobre la importancia de los bosques, del agua y la biodiversidad. Durante la jornada, las personas asistentes identificaron especies nativas y reflexionaron sobre su función en el equilibrio de los ecosistemas.

La actividad comenzó con la formación de equipos integrados por voluntarios, personas con síndrome de Down y sus familias, quienes asumieron el papel de exploradores para descubrir y aprender sobre distintas especies del entorno.

A través de dinámicas creativas, cada grupo desarrolló un emblema, una frase inspiradora y un "superpoder" para representar la importancia de árboles y plantas, en presentaciones que generaron momentos de entusiasmo y convivencia. En total, participaron cerca de 70 personas.

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La coordinadora de Integración Down, Guillermina Abarca Luna, destacó que estas experiencias favorecen el desarrollo de habilidades, la autonomía y la convivencia con otros grupos, lo que contribuye tanto a su sensibilización como a la de quienes los rodean.

Indicó que la institución "busca fortalecer capacidades mediante talleres y su participación en actividades cotidianas", con el objetivo de impulsar su integración social.

Abarca Luna enfatizó que el principal reto es cambiar la percepción social, al invitar a ver a las personas con discapacidad, antes que nada, como personas con los “mismos derechos y oportunidades”.

En tanto, la voluntaria Ana Ortiz explicó que su participación en la jornada responde al interés por compartir conocimientos sobre el cuidado del medio ambiente, especialmente con personas con síndrome de Down.

Consideró que la combinación entre inclusión social y cuidado ambiental es necesaria, al tratarse de un entorno que todas las personas comparten y del que dependen.

"Hoy entendí mejor lo importantes que son los bosques y que a veces no dimensionamos todo lo que nos dan", afirmó.

Añadió que la actividad también contribuyó a fortalecer su percepción sobre la inclusión, al reconocer que "no existen diferencias en la forma en que las personas pueden convivir" y disfrutar de este tipo de espacios.

Por otra parte, la voluntaria Claudia Hernández señaló que decidió participar para conocer más sobre la naturaleza, y agregó que estas actividades representan un espacio de aprendizaje colectivo, donde se refuerza la conciencia ambiental y se promueve la inclusión.

"Es un aprendizaje para todos. Aquí entendemos que todos somos iguales y podemos integrarnos", afirmó.

Para familiares y asistentes de Integración Down, la experiencia de convivir con otras personas en actividades de voluntariado representó una oportunidad para fortalecer la socialización y el aprendizaje en contacto con la naturaleza.

Destacaron que este tipo de actividades permite a las personas con síndrome de Down desenvolverse en entornos distintos, al tiempo que amplían su interacción con grupos de diversas edades.

"Buscamos que mi hija pueda integrarse con otras personas, de diferentes edades, para que desarrolle más habilidades sociales en el futuro", compartió la madre de familia Remedios González.

Finalmente, la coordinadora de Responsabilidad Social Corporativa de Iberdrola México, Karina Gómez, destacó que esta iniciativa forma parte de la estrategia de sostenibilidad de la empresa a través del voluntariado.

"Estas actividades hacen tangible nuestro compromiso con el medio ambiente y con la inclusión. Al sumar a nuestros aliados y compartir juntos el conocimiento sobre las especies que habitan el bosque, fortalecemos los lazos que nos permiten cuidar y preservar nuestro entorno. Cuando comunidad, voluntariado y organizaciones civiles unimos esfuerzos, generamos una conciencia social y ambiental más profunda, con impactos que perduran y que abren más espacios para la inclusión", concluyó.