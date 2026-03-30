Hong Kong detiene a 42 personas en operación contra mafias infiltradas en construcción

La acción se desarrolló los días 26 y 27 de marzo, tras una investigación iniciada a raíz de denuncias ciudadanas recibidas desde mediados de 2025, que señalaban a una empresa de consultoría de proyectos por facilitar adjudicaciones mediante sobornos.

Los análisis revelaron que la consultora habría obtenido contratos de asesoría con honorarios "irrazonablemente bajos" y, posteriormente, habría recurrido a intermediarios vinculados a grupos de la mafia, conocidos como tríadas, para manipular los procesos de licitación por medios corruptos.

Las tríadas se originaron entre 1842 y 1930 cuando miembros de sociedades secretas de China emigraron a Hong Kong y formaron organizaciones de ayuda mutua.

Uno de los casos se centra en un gran proyecto de renovación de una urbanización en los Nuevos Territorios, con un importe estimado de más de 160 millones de dólares hongkoneses (20,4 millones de dólares estadounidenses).

La consultora logró el contrato de asesoría por un precio "muy por debajo" de lo razonable, cifrado por la ICAC en el 0,5 % del total.

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En otro expediente figura que la consultora obtuvo en 2022 el contrato de asesoría para la renovación integral de otro edificio en la isla. El proyecto se adjudicó posteriormente por 20 millones de dólares hongkoneses (2,5 millones de dólares estadounidenses) a un contratista, con varios millones catalogados como gastos dudosos.

Las autoridades detuvieron a 10 hombres, entre los que se encontraban el propietario y un inspector registrado de la consultora, así como intermediarios con antecedentes de pertenencia a tríadas. Asimismo, se arrestó a otras 32 personas en redadas paralelas.

La intervención se produce en pleno avance de la investigación abierta tras el devastador incendio del 26 de noviembre en el complejo residencial Wang Fuk Court que se cobró la vida de 168 personas.

Las autoridades arrestaron a varios individuos vinculados a la constructora y consultora del proyecto por sospechas de homicidio involuntario, negligencia grave y corrupción, incluyendo posibles amaños en las ofertas y el empleo de materiales no ignífugos.

La tragedia desató un intenso escrutinio sobre las prácticas en el sector del mantenimiento de edificios, donde se han acumulado quejas sobre licitaciones opacas, sobrecostes y riesgos para la seguridad vecinal.